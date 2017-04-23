Konya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.



Konya-Ankara karayolu Tavşançalı Mahallesi mevkisinde Nevzat U. yönetimindeki 06 GU 385 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.



Kazada sürücü Nevzat U. ile otomobildeki Nermin U. Selim Poyraz A. Naile Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.



Araç içinde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkartıldı.



Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi devam ediyor.