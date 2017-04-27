Konya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Seydişehir'in Gevrekli Mahallesi civarında Recep Gümüş'ün kullandığı 42 B 4718 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurama yuvarlandı.
Kazada araç sürücüsü Recep Gümüş ile traktör römorkunda bulunan Rahime Bulur ve Durdu Bilban yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.