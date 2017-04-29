Konya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Beyşehir Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, Mehmet Çolpan (42) idaresindeki 42 FA 028 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından da karşı şeride geçerek direğe çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine haber verirken, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Çolpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Çolpan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA