Konya'da tipi ve buzlanma trafiği felç etti: 40 kaza, 30 yaralı



KONYA'da buzlanma ve tipi nedeniyle 40'a yakın kaza oldu ve çoğu hafif olmak üzere 30 kişide yaralandı.



Konya'da gece saatlerinden başlayan buzlanma ve tipi özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Kenti Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray ve Karaman'a bağlayan karayollarında gece yarısından itibaren farklı noktalarda 40 yakın kaza meydana geldi. Bu kazalarda çoğu hafif olmak üzere 30 kişide yaralandı. Gün içinde kenti Afyonkarahisar- Ankara ve Aksaray'a bağlayan kara yolları tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapandı. Ulaşıma açılan bölümlerde ise kamyon ve TIR gibi araçların geçişine izin verilmedi. Polis ve Karayolları ekipleri ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.