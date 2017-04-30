Konya'da Tekele Bayisine Silahlı Saldırı

KONYA'da bir tekel bayisine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu 28 yaşındaki Abdullah Güner öldü, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı. Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Büyük Aymanas Mahallesi Karagöl Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 22.30 sıralarında Abdullah Güner'in işlettiği tekel bayisine gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Güner'den içki istedi.