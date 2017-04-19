Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Konya'da Tarihi Pazarın Çalışmaları Sürüyor
Ara
BİST 91.047 %-0,36
DOLAR 3,6661 %0,14
EURO 3,9278 %-0,04
PARİTE 1,0710 %-0,19
ALTIN 150,64 %-0,76
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Konya'da Tarihi Pazarın Çalışmaları Sürüyor

Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamında Konya'da yapımına başlanan Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı'nda ilk etapta yaklaşık bin araçlık yeraltı otoparkı hizmete açılacak.

Konya'da Tarihi Pazarın Çalışmaları Sürüyor

Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamında Konya'da yapımına başlanan Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı'nda ilk etapta yaklaşık bin araçlık yeraltı otoparkı hizmete açılacak.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mevlana Celaleddin İ Rumi, Mevlana, Osmanlı, Konya, Buğday