Konya'da Tarihi Pazarın Çalışmaları Sürüyor
Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamında Konya'da yapımına başlanan Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı'nda ilk etapta yaklaşık bin araçlık yeraltı otoparkı hizmete açılacak.
Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamında Konya'da yapımına başlanan Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı'nda ilk etapta yaklaşık bin araçlık yeraltı otoparkı hizmete açılacak.
Kaynak: Dunya.com
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