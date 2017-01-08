Konya'da "Tabiatı Sevdirme" Etkinliği

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Konya'da, çocuklara tabiat sevgisini aşılamayı, halkı orman ve su konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan etkinlik düzenledi.



Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, tabiat sevgisini anlatan tiyatro gösterileri sunuldu, Bakanlığın çalışmalarının anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı.



Etkinliğin koordinatörü Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürü Birol Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığının faaliyetlerini tanıtmak için düzenlediklerini söyledi.



Programda vatandaşları ve çocukları bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Çınar, "Bunu yaparken de hediyeler vererek bu günün şenlik havasında geçmesini amaçlıyoruz. Bu etkinlik çerçevesinde ise çeşitli tiyatro gösterileri yapılıyor." diye konuştu.



Konya Orman Bölge Müdürü Bekir Karacabey de bakanlık faaliyetlerini halka tanıtmak ve farkındalık oluşturmak için illerde bu etkinliğin düzenlendiğini anlattı.



Bölge müdürlüğünün Konya ve çevresinde yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarından seçilen fotoğraflarla sergi açıldığını kaydeden Karacabey, serginin mobil tır yerine hava koşullarından dolayı bu alışveriş merkezinde düzenlendiğini aktardı.



Konuşmaların ardından çocuklara ve vatandaşlara çekilişlerle çeşitli hediyeler dağıtıldı.