Konya'da Soba Zehirlenmeleri: 3 Kişi Öldü, 3 Kişi Tedavi Altında

Konya'da iki ayrı adreste kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1'i çocuk 3 kişi öldü, 3 kişi de hastanede tedavi altına alındı.



Konya'da etkili olan lodosun ardından meydana gelen soba zehirlenmelerinde 3 kişi yaşamını yitirdi. Merkez Karatay ilçesi Saçlıkasap Caddesi No: 73'deki müstakil tek katlı evde yaşayan Mehmet Ünüvar (76) ve eşi Nazlı Ünüvar'dan (57) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde çifti hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese giden sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Ünüvar çiftçinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.



Merkez Meram ilçesi Loras Mahallesi Esfendiyar Caddesinde 3 katlı bir binanın ikinci katında oturan Şahin ailesi gece kömür sobasını yakarak uykuya daldı. Sabah saatlerinde komşularının aileden haber alamaması üzerine sağlık ve polise ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık görevlileri 3 yaşındaki Mustafa Şahin'in öldüğünü belirlerken bilinci kapalı olan baba Musa (30), anne Sultan (27) ve diğer çocukları 7 yaşındaki Ahmet Şahin'i ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı. Şahin ailesinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. - KONYA