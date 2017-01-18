Konya'da Sis Nedeniyle Uçuşlar Yapılamıyor

Konya'da etkili olan sis nedeniyle gece yarısından bu yana uçuşlar gerçekleştirilemiyor.



Yoğun sis nedeniyle kentte görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü. Konya Havalimanı'nda da uçaklar etkili olan sis nedeniyle gece yarısından bu yana iniş-kalkış gerçekleştiremiyor. Etkisini sürdüren sis ve gizli buzlanma nedeniyle kentin birçok yerinde de çok sayıda zincirleme trafik kazaları meydana geldi. - KONYA