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Konya'da Silahlı Kavga

Konya'da Silahlı Kavga

Konya'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'da Silahlı Kavga

Konya'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesinde, Vehbi Bozkurt (41), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bozkurt, silahla yaralandı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, Bozkurt ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelinin, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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