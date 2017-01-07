Konya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Konya'da daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 1 kişi silahla yaralandı.



Olay, saat 01.30 sıralarına merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Şeyhi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vehbi B. (41) daha önce husumetli oluğu kişilerle sokak üzerinde bulunan evinin önünde konuşmaya başladı. Daha sonra iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Vehbi B. silahla bacağından yaralandı. Vehbi B'yi yaralayan şahıslar olay yerinen kaçtı. Bacağından yaralanan Vehbi B. ise ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Vehbi B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA