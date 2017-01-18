Konya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.



Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Pirebi Mahallesi Ara-Böldüren Caddesi üzerine bulunan tütüncü dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Adurrahman Güçlü kafasından ve Şevki N. de sırtından ağır yaralandı. Yaralılardan Adurrahman Güçlü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Şevki N. de Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Güçlü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi devam eden Şevki N.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaşanan olayım ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde detaylı şekilde inceleme yaptı. Olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması başlatılan çalışmalar sürüyor. - KONYA