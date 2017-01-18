Konya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü 1 Ağır Yaralı

Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Olay, bugün saat 16.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Tütün ürünü satan Cemal Y.'nin işyerine, 28 yaşındaki Abdurrahman Güçlü ve Şevki Neng, geldi. Ardından Güçlü ve Neng, belirlemeyen nedenle işyeri sahibi Cemal Y. ve yanında bulunan arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, Güçlü ve Neng, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Başından yaralanan Abdurrahman Güçlü, kaldırıldığı Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sırtından vurulan ve Meram Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Şevki Neng'in durumunun ağır olduğu belirtildi.



Pois, olayın ardından otomobille kaçan Cemal Y. ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı.