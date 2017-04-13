Konya'da Silahlı, Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

KONYA'da 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.



Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Gazinolar Mevkii'nde meydana geldi. Bir gazinoda 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavga dönüştü. Dışarı çıkan 2 grup tüfek ve bıçaklarla kavgaya devam etti. Kavga sonucunda Mustafa Tekeli ve Adem Konca bacaklarından tüfekle vurularak, karşı gruptan Şenol Aktaş bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinden kaçarak yakınlardaki bir sitenin güvenlik kulübesine sığınan yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, yaptığı çalışmalar sonucunda bir adet pompalı tüfeğe el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri de cadde üzerinde yaptığı çalışmada çok sayıda boş kartuş buldu. Soruşturma sürüyor. - Konya