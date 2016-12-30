TÜMÜ
Haberler Search
Konya'da Silahla Yaralama

Konya'da Silahla Yaralama

Konya'nın Ereğli ilçesinde silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Konya'da Silahla Yaralama

Konya'nın Ereğli ilçesinde silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Selçuklu Mahallesi'nde, Süha B. (32) ile daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen Harun S. (33) ve Abidin M.'nin (51) arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süha B. yanındaki tabancayla Harun S. ve Abidin M.'ye ateş ederek yaraladı.

Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harun S. ve Abidin M. buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Süha B.'nin daha sonra Ereğli Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads