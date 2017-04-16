Konya'da Seçmen Referandum İçin Sandık Başına Gitti (3)

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE TAŞINDI



Konya'da bedensel engelli 65 yaşındaki Mevlüt Çelik, oy kullanacağı okula Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından getirildi.



Evde bakım hizmeti için kullanılan minibüsle evinden alınarak Selçuklu İlçesi'ndeki Zeki Altındağ İlkokulu'na getirilen Mevlüt Çelik, tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Okulun girişindeki rampadan içeriye alınan Mevlüt Çelik oy kullanacağı sandığın bulunduğu ikinci kata ise, tekerlekli sandalyenin sağından ve solundan tutan görevliler yardımıyla çıkarıldı. Daha sonra oyunu kullanan Çelik, yetkililere teşekkür etti.



Yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüyemediğini anlatan Çelik "Devletten Allah razı olsun. Şimdiye kadar böyle bir şey görmedik. En son oyumu 2003 yılında kullandım. Ondan önce de akrabalarımın yardımıyla gelebiliyordum" dedi.



