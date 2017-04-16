Konya'da Seçmen Referandum İçin Sandık Başına Gitti (2)

SIRA ÜSTÜNDE TAŞINIP OYUNU KULLANDI



Konya'da merkez Meram İlçesi Kalfalar Mahallesi'ndeki Muhittin Güzelkılınç Lisesi'nde ise isminin açıklanmasını istemeyen ve yaklaşık 150 kilo olduğu belirtilen yaşlı bir kişi, aşırı kilolarından dolayı yürüyemediği için otomobilden, indirilip, okulda sıra üstüne oturtuldu. Ardından çevredekilerin de yardımıyla merdivenlerden çıkartılıp giriş katındaki, oy kullanacağı salona taşındı. Oy kullanacağı paravana kadar taşınan yaşlı seçmen, daha sonra yine oturduğu sıranın üstünden paravana uzanıp oyunu kullandı. Ardından yine sıra üstünde oyunu kullanıp, okul dışına çıkartıldı.



