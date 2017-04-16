Konya'da Seçmen Referandum İçin Sandık Başına Gitti

KONYA'da seçmenler referandum a sunulan anayasa değişiklik paketi için sandık başına gidip oy kullanmaya başladı.



Konya'da 1 milyon 473 bin 345 seçmen kurulan 4 bin 289 sandıkta oy kullanacak. Konya'da batıdaki diğer illerde olduğu gibi oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Oy kullanmanın ilk saatleri olduğu için oy kullanılacak okulların ve sandık başlarının sakin olduğu görüldü.



Seçmenler saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.



- Konya