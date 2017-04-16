Konya'da Sağlık ya da Fiziki Engeli Olan Vatandaşlara Oy Kullanma Hizmeti

Konya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, sağlığı ya da fiziki engeli olan vatandaşları ambulanslar ve sağlık hizmeti araçlarıyla oy kullanacakları sandık başına götürdü.



Konya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, anayasa değişikliği halk oylamasında sağlık ya da fiziki engeli olan hastaları oy kullanmak için okullara taşıdı. Uygulama kapsamında yürüme engeli olan 65 yaşındaki Mevlüt Çelik, sağlık ekiplerince Zeki Altındağ İlkokulunda oy kullanmaya getirildi. Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Mevlüt Çelik, "Devletten Allah razı olsun. Şimdiye kadar böyle bir şey görmedik, onun için memnunuz. 2003'ten önce iyi kötü geliyor ağır ağır çıkabiliyordum o zamanlar, sonradan iyice ağırlaşınca 2003'ten beri gelmiyordum. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan ve tüm bakanlıklardan Allah razı olsun" dedi. - KONYA