Konya'da Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Murat Kaygana (33) idaresindeki 42 SC 425 plakalı otomobil, Konya-Ankara Karayolu'nun 55'inci kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.



Otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılan Kaygana, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Jandarma ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, otopsi için morga kaldırıldı.



Kazayı haber alıp olay yerine gelen ve gözyaşlarını tutamayan sürücünün yakınları da görevlilerce sakinleştirilmeye çalışıldı.