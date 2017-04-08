Konya'da Polislere Fetö Operasyonu: 38 Gözaltı

KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, daha önce meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan 48 polisten 38'i gözaltına alındı.10 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin örgütün haberleşme programı bylock'u kullandıkları iddia edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önceden meslekten ihraç olan, aralarında müdür, komiser ve polislerin olduğu 48 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.10 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin örgütün haberleşme programı bylock kullanıcısı oldukları ileri sürüldü.



Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolündün geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - Konya