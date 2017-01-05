Konya'da Pazar Yerinin Çatısı Kar Nedeniyle Çöktü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde biriken kar nedeniyle pazar yerinin çatısı çöktü.



Binkonut Mahallesi Tatlıpınar Caddesi'ndeki pazar yerinde çatının çökmesi sonucu çadırlar yırtılırken, biriken karlar esnaf ve vatandaşın üzerine düştü.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, pazar yeri güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.



Konya'nın Akşehir ilçesinde de bir pazar yerinin çatısının biriken karlar nedeniyle çökmesi sonucu enkaz altında kalan 4 kişi, kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.