Konya'da Parkta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Konya'da bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç, yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Küçük Aymanas Mahallesi'ndeki parkta iki grup arasında iddiaya göre "kız meselesi" nedeniyle tartışma çıktı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mustafa Umut Çaka (19), vücudunun iki yerinden bıçakla yaralandı.



Sağlık ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çaka, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüpheli E.A'yı (18), Büyük Aymanas Mahallesi'nde gözaltına aldı.



Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.