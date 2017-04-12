Konya'da Özel Harekat Destekli Trafik Uygulaması

Konya'da, kentin girişi ve çıkışları ile en işlek caddelerinde özel harekat destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.



Konya'da kentin giriş ve çıkışları ile işlek caddelerinde trafik ekipleri, özel hareket ve sivil polis ekiplerin de desteğiyle denetimler gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar detaylı bir şekilde aranırken, sürücüler ve araçlarda bulunan şahısların da üst aramalara yapıldı. Polislerin uygulamaları sırasında özel harekat polisleri de denetim yapılan bölgenin çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, dikkatsiz araç sürücülerini kurallara uymaları konusunda uyarırken, kural ihlali yapan, evrakları eksik olan ve özellikle hatalı park yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Polis ekiplerinin kentin önemli bölgelerinde denetimlere sık sık devam edeceği bildirildi. - KONYA