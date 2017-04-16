Konya'da Oy Sandıkları Açılıyor

Konya'da 16 Nisan referandum u için kullanılan oy sonrası sandıklar görevliler tarafından açılmaya başlandı.



Konya'da 16 Nisan halk referandum u için kullanılan oyların ardından sandıklar açılmaya başlandı. Sandık görevlileri ilk olarak sandıklardaki mühürleri kırarak zarfları sandıktan dışları çıkardı. Zarfların sandıktan çıkarılmasının ardından sandık görevlileri tarafından zarflar sayılmaya başlandı. - KONYA