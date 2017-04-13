Konya'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Erencik Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Ali Y. idaresindeki 42 ANJ 72 plakalı otomobil, sokak içerisinden çıkan 42 DM 632 plakalı otomobile çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil ardından park içerisindeki iki ağaca sonrada park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Y. ile eşi Firdevs Y., yaralandı. Yaralı sürücü ile araçta sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarılan eşi Firdevs Y., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza ile soruşturma başlatıldı. - KONYA