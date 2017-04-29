Konya'da Otomobil Yön Levhası Direğine Çarptı: 1 Ölü

Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Mehmet Çolpan (42) idaresindeki 42 FA 028 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde refüjdeki bariyerlere ve yön levhası direğine çarptı.



Ağır yaralanan Çolpan, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi.



Polis ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.