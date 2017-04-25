Konya'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni Sille Caddesi üzerindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuaip Ç. idaresindeki 42 DNM 07 plakalı otomobil, döner kavşaktan dönmek isterken kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Şuayip Ç. ile araçta bulunan Muhammet Taha Toslak (23) yaralandı. Kaza gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılardan sürücüsü Şuayip Ç. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Muhammet Taha Toslak ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet Taha Toslak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Şuaip Ç.'nin tedavisi sürüyor.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA