Konya'da Operasyon: 40 Gözaltı

KONYA'da hırsızlık, adam yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanma gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonda uyuşturucu madde bulundurmak suçu nedeniyle denetimli serbestlik kararı verilen 19 yaşındaki Sedat G., denetimli serbestlik kurallarına uymaması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evine yaptığı baskında, Sedat G., 1'inci kattaki evlerinin balkonunda atlayarak ayağını kırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sedat G.'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi. - Konya