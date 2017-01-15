Konya'da Öncesi ve Sonrası ile 15 Temmuz Konuşuldu

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Konferanslarında "Öncesi ve Sonrası ile 15 Temmuz" konusunu anlatan gazeteci yazar Cem Küçük, ülkesini seven insanın, siyasi görüşü ne olursa olsun ihanet etmeyeceğini belirterek, milliyetçi-muhafazakar kesimin cesur olması gerektiğini söyledi.



Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şehir Konferanslarına gazeteci yazar Cem Küçük konuk olarak "Öncesi ve Sonrası ile 15 Temmuz" konusunu anlattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in de katıldığı konferansta ilk olarak 15 Temmuz'a gelinmeden önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devlet içinde yaptıklarını anlatan Cem Küçük, 2012 yılında yaşanan 7 Şubat Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) krizine dikkat çekti. "O saatten sonra bu iş yama tutmazdı" diyen Küçük, 7 Şubat olduktan sonra Fetullahçıların seçilmiş meşru hükümeti, Tayyip Erdoğan'ı devirmek için bir operasyona girişecekleri sinyallerinin geldiğini dile getirdi. Konuşmasında 2013 yılında yaşanan Gezi hadisesine, dershane meselesine ve 17-25 Aralık sürecine değinen Cem Küçük, FETÖ'nün 2014 yılında MİT tırlarını durdurması, ayrıca Dışişleri'nde yapılan kozmik toplantının ses kayıtlarını yayınlamasının milli güvenlik ihlali olduğunu, bu olaylardan sonra devlet içindeki tarafsız hakim ve savcıların devlet tarafına geçtiğini ifade etti.



"Türkiye'nin darbeyi atlatmış olması Yüce Allah'ın takdiridir"



15 Temmuz gecesi milletin olayı damarlarında hissettiğini kaydeden Küçük, "Sayın Cumhurbaşkanımızı öldürmek istediler ama başaramadılar. Bu millet bunu damarlarında hissetti ve darbeyi önledi. Dünyanın 16. büyük ekonomisi olan, 22 ülkede aktif olarak etkili olan Türkiye'yi darbe teşebbüsü yapılan bir ülke konumuna getirdiler. Yurt dışındaki NATO subaylarının hiçbiri geri dönmedi. Katiplerin, konsolosların bir kısmı geri dönmedi. Bu arada PKK ile DEAŞ ile DHKP-C ve terör örgütleri ile mücadele içindesin. 15 Temmuz'dan sonra 140 bin kişi devletten atıldı. Binlerce tutuklu var. Hala hakkında adli kontrol şartıyla yurtdışı yasağı olanları var. Emniyet müdürleri, bazı valiler, istihbaratçılar tutuklanmış. Bir ortaokuldaki edebiyat hocasının bütün generallere, polislere emir verdiği bir sistem varken Türkiye'nin bütün bu darbeleri atlatmış olması, Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi, milletin duruşu tabii ki var, ama yüce Allah'ın takdiridir" dedi.



Ülkesini seven insanın, siyasi görüşü ne olursa olsun ihanet etmeyeceğini kaydeden Küçük, bunun uzun soluklu bir mücadele olduğunu, milliyetçi-muhafazakar kesimin cesur olması gerektiğini dile getirdi. Cem Küçük, Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansın sonunda kitaplarını imzaladı. - KONYA