Konya'da Okullara Kar Tatili

Konya'da, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.



Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak 2017 Pazartesi günü il merkezinde (Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamileler, engelliler (harp malulü ve gazilerden yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar), gündüz kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır."



Öte yandan, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Konya'nın Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde de okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. - KONYA