Konya'da Okullara Kar Tatili

Konya il merkezi ve bazı ilçelerde okullar kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.



Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce; devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 30 Aralık 2016 Cuma günü (Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 30 Aralık 2016 Cuma günü hamileler ve engelliler, (harp malulü ve gazilerden yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır" denildi.



Öte yandan, Akşehir, Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde de okullar 30 Aralık Cuma günü tatil edildi. - KONYA