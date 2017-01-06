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Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 3 Ölü, 40 Yaralı

Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 3 Ölü, 40 Yaralı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüs gizli buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada 3 öğrenci öldü, 40 kişi yaralandı.

Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 3 Ölü, 40 Yaralı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 öğrenci öldü, 40 kişi yaralandı.

GİZLİ BUZLANMA NEDENİYLE DEVRİLDİ

Kaza, ilçe merkezi Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cihanbeyli Anadolu Sağlık Meslek Lisesine giden öğrencileri taşıyan otobüs, gizli buzlanma nedeniyle devrildi.

3 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 40 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 3 öğrenci hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

Olay yerinden fotoğraflar:




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