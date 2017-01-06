TÜMÜ
Haberler Search
Konya'da Öğrenci Servisi Devrildi

Konya'da Öğrenci Servisi Devrildi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu bildirildi.

Konya'da Öğrenci Servisi Devrildi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu bildirildi.

Öğrencileri taşıdığı öğrenilen otobüs, Cihanbeyli ilçe Terminali karşısında devrildi.

Kazada yaralılar olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cihanbeyli, Konya, Kaza
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads