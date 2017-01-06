Konya'da Öğrenci Servisi Devrildi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu bildirildi.



Öğrencileri taşıdığı öğrenilen otobüs, Cihanbeyli ilçe Terminali karşısında devrildi.



Kazada yaralılar olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.