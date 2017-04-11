Memur-Sen tarafından Konya'da 'Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet' programı gerçekleştirildi.



Bir otelde düzenlenen programa, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, AK Parti İl Başkanı Musa Arat, Eğitim-Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer, Eğitim-Bir-Sen üyeleri ve davetliler katıldı. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda sendika üyelerine konuşan AK Parti İl Başkanı Musa Arat, "Referandumda, sizlerin dua ve desteklerinizle Konya ve Türkiye genelinde başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.



Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi de, pazarlıklarla şekillenmeye müsait milletten alınmayan yetkilerin, birileri tarafından kontrol edilmek suretiyle ülkeyi zayıf iktidarlara mahkum ettiğini söyleyerek, "Biz bunu yaşamaya mecbur muyuz? Biz niye hükümet daireleriyle boğuşup duralım? Millet olarak seçeriz, seçtiğimiz de gelip bizi idare eder. Yargı, görevini yapacak. Yargının bir görevi var, o da nedir? Hukuki açıdan denetimini yapmasıdır ve anayasa, yasalar çerçevesinde bir çalışma yaparak hükmünü ortaya koymasıdır. İşi hükümet kurmak ve hükümet yıkmak olmamalıdır. Yasamanın görevi de, memlekette kanunlar ile ilgili çalışmaları yapacak, siyasi denetimi yapacak ama hükümet kurup hükümet yıkmayacak. Peki hükümeti kim kuracak? Biz kuracağız. Bizim kuracağımız hükümette, milletimizin oylarının yüzde 50'den fazlasını alan aday iktidar olacak. Bu sistem güvenoyunu millete yaslıyor. Millet kararını verecek. Milletin karar kıldığı kişiyi de kimse görevden alamayacak. Peki millet kimi seçecek? Millet kimi isterse onu seçer. Biz milletimize güveniyoruz. Bu milletin sağduyusuna her zaman güvendik. Ama millete hiç güvenmeyenler var. Ama onlara şunu söylüyoruz, 'artık yağma yok'. Milletle beraber olmayan yönetimlerin devri bitmiştir" diye konuştu. - KONYA