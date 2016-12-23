Konya'da Kumar Operasyonu

Konya polisi, demirci adı altında kumar oynatılan bir iş yerine yaptığı baskında, tombala makinesiyle kumar oynayan 50 kişiye cezai işlem uyguladı.



Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi'nde bir demirci dükkanında tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ulaşılan yeterli delillerin ardından adli makamlardan alınan izinlerle iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 1 tombala makinesi ve bu cihaza bağlı kamera, 116 adet tombala kartı, 632 adet tombala pulu ve 2 telsiz ele geçirildi. Kumar oynadığı ileri sürülen 50 kişiye "Kabahatler Kanunu'na" göre idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi H.A. kumar oynamaya yer temin etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. - KONYA