Konya'da Korkutan Yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üç katlı bir binada çıkan yangında evlerinde mahsur kalan 4 yaşındaki bir kız çocuğu ile üst katta bulunan anne ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde Seyitharun Mahallesi 1604 Sokak'ta bulunan Mustafa Koç'a ait 3 katlı evin ikinci katında çıktı. Gamze Fişekçi'nin kiracı olarak oturduğu evde çıkan yangını nedeni henüz belirlenemedi. Alevleri fark eden ve dumandan etkilenen Gamze Fişekçi dışarı çıkarak yardım istedi. Yangını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan 4 yaşındaki kız çocuğu M.F.'yi ve bir üst katta bulunan anne ve oğlunu yangın merdiveniyle aşağıya indirdi. Dumandan etkilenen küçük kız çocuğu M.F., annesinin refakatinde ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiyenin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA