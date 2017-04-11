Konya'da Kök Hücre ve Embriyo Sempozyumu Sona Erdi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ortaklığında gerçekleştirilen "Kök Hücre ve Embriyo Uygulamaları Eğitim Sempozyumu" sona erdi.



Sağlık, hukuk ve ilahiyat başta olmak üzere pek çok disiplini buluşturan sempozyumda bilim adamları sempozyum konusu çerçevesinde kendi alanları ile ilgili pek çok soruya cevap aradı.



"Terminoloji birlikteliği için emek sarf etmek gerekiyor"



Kapanışta kürsüye gelen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, programın çok faydalı geçtiğini ve bilim adamlarının istifadesine sunmak üzere kitaplaştırılacağını kaydetti. Farklı disiplinlerin bir arada çalışabilmesi ve çözüm üretebilmeleri için terminoloji birlikteliğini sağlamak adına emek sarf etmek gerektiğini belirten Rektör Şeker, "Birbirimizi dinleyerek, tartışarak destekleyerek, bu tür sempozyum ve çalıştayların sayısını artırarak, daha tematik daha özel başlıklar altında bir araya gelerek birbirimizi bilgilendirmemiz yönlendirmemiz insanlığın yararına olacaktır" dedi.



TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da, kök hücre araştırma ve uygulamalarının önemli ve nereye gideceğini herkesin merak ettiği bir çok bilim disiplinini ilgilendiren önemli bir güncel konu olduğunu ifade etti. Temel bilimler ve tıp yanında ilahiyat, hukuk gibi alanları da ilgilendirmesi dolayısıyla söz konusu alanlardan uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumun oldukça başarılı geçtiğini belirten Prof. Dr. Acar, "Akla, akla dayalı düşünme ve bilime verdiği büyük önem dikkate alındığında İslam ile bilimin çatıştığını ve İslamın bilime engel olduğunu ileri sürmek, cidden tartışılacak ve kabulü zor bir konudur" diye konuştu.



"Allah'ın mesajı ile bilim arasında sanıldığı gibi aşılmaz ayrılıklar yok"



Türkiye'nin sorununun meselelere bütünsel, sistematik, stratejik bakma eksikliği olduğunu söyleyen Prof. Dr. Acar, "Aşırı uzmanlaşmayla sınırlı bakış açılarına fazlaca rağbet ediyoruz. Olaylara çok yönlü, sistemli ve bütünsel olarak bakmak, ilgili tüm paydaşları hesaba ve sürece katmak zorundayız. Evrende varolan sistematik yapı ve hiyerarşi, aslında bize yol gösteriyor. Evren, galaksiler, güneş sistemi, atom, çekirdek, proton şeklinde bir sistemler hiyerarşisi ve bir düzen var. Bu düzenden öğreneceğimiz çok şey var" şeklinde konuştu.



"İslam dini açısından Allah'ın mesajı ile bilim arasında sanıldığı ve sunulduğu gibi aşılmaz ayrılıklar ve karışıklıklar olduğunu düşünmüyorum. Farklı ve alan dışı konularda bilgim arttığı ölçüde inancımın daha da güçlendiğini hissediyorum" diyen Prof. Dr. Acar, karşıtlık değil ortak zeminler çerçevesinde, evrendeki gerçeklerin keşfini ve insanlığın iyiliğini öne alarak çalışmalara yön vermenin önemli olduğuna değinerek ve TÜBA'nın önemli, öncelikli ve güncel konulara ilişkin çalışmalarının süreceğini kaydetti. - KONYA