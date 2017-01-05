Konya'da Kapalı Pazar Yerinde Göçük: 4 Yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde Perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinin çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkazdan çıkarılan 1'i ağır, 4 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay, saat 09.30 sıralarında Akşehir ilçesinde Perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarcı esnafının sabah saatlerinde tezgahlarını açtığı pazar yerinin çatısının bir kısmı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip pazar yerinin çatısının dörtte birlik kısmında çökme oldu. Olayın ardından çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekipleri pazar yerine sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkartılan 1'i ağır, 4 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde 10'a yakın ambulans bekletilirken, Konya'dan da kurtarma ekipleri ilçeye sevk edildi. Pazar yerinin çökmeyen kısmında iş makineleri ile çökmemesi için tedbir alınırken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. - KONYA