Konya'da Kamyonun Çarptığı İşçi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesindeki karayolunda çelik bariyer takan işçi, kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Yeniköy Mahallesi'ndeki karayolunda özel bir şirketin çelik bariyer takmakta görevli işçisi Mehmet Doğmuş'a (28), aynı şirkete ait Sedat O. (36) idaresindeki 48 AS 881 kamyon geri manevra yaptığı sırada çarptı.



Kamyonun altında kalan Doğmuş, olay yerinde hayatını kaybetti.



Kamyon sürücüsü Sedat O. gözaltına alındı.