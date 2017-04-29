Konya'da Kaçak Sigara Operasyonu

Konya'da düzenlenen operasyonda 404 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Ereğli çevre yolunda uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli gördükleri 41 R 7119 plakalı tırı durdurdu.



Tırın dorsesinde yapılan aramada çuvalların içinde 404 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.



Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.