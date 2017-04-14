Konya'da Kaçak Balık Satışına Ceza

Konya'da bir minibüste yapılan denetimde, devam eden su ürünleri avlanma yasağı nedeniyle satışı yasak olan çok sayıda sazan ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneğine gelen ihbar üzerine harekete geçen Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Horozluhan Mahallesi, İstikamet Caddesi üzerinde sazan satışı yapan, plakası olmayan bir minibüste denetim yaptı.



Araçta 101 kilo balığın satışa sunulduğunu tespit eden ekipler, İvriz Baraj gölünden geldiği değerlendirilen su ürünlerine el koyarak sürücüye bin 155 lira idari para cezası uyguladı.



Öte yandan ekipler, plakasız trafiğe çıktığı belirlenen aracın sürücüsüne cezai işlem yapılması için Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne müracaatta bulundu.