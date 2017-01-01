Konya'da İş Yeri Yangını

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, ikinci el eşyaların satıldığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Zümrütlü Sokağı'ndaki ikinci el eşyaların satıldığı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıkma ihtimali üzerinde duruyor.