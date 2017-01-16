Konya'da Hırsızlık Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Konya'da bir marketten bozuk para ve sigara çalan hırsız, güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Merkez Meram ilçesindeki bir marketin iki şubesinden bozuk para ve sigaraların çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.



İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin kapısını parke taşıyla kırdığı her iki markete de sürünerek girdiği görüldü.



Eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.