Konya'da Hırsızlık

Konya'da çok sayıda ev, iş yeri, market ve bir yardım derneğinden hırsızlık yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde çok sayıda ev, iş yeri, market ve bir yardım derneğinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.



Olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Abdülkerim U, Hüseyin U, Metin Ö, Hamza Ö ve Burak T'yi gözaltına aldı.



Diz üstü bilgisayar, televizyon, sigara ve gıda malzemelerinin yanı sıra, yardım derneğinden bal ve 27 litre zeytinyağı çalındığı, bunların da daha önce Karatay ilçesinden çalınan 44 SS 834 plakalı otomobille taşındığı belirlendi.



Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalıntı malzemeleri satın aldığı öne sürülen Yılmaz A'da yakalandı.



Toplam 30 bin liralık hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.