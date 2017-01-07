Konya'da Hasta Taşıyan Ambulans Devrildi

Konya'da hasta taşıyan ambulans, buzlanma nedeniyle devrildi.



Alınan bilgiye göre, hasta nakli yapan Faruk Demiral yönetimindeki 42 ALD 20 plakalı ambulans, Beyşehir Konya karayolunda buzlanma dolayısıyla devrildi.



Kazada yaralanan olmazken, hasta, olay yerine gelen başka bir ambulansla Konya'ya sevk edildi.