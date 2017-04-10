Konya'da Freni Patlayan Kamyonet Takla Attı: 3 Yaralı

Konya'da freni patlayan kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tatköy Mahallesi'nden Sille Mahallesi istikametine seyir halinde olan Rahim Ş. (75) idaresindeki 42 EV 884 plakalı kamyonet, yokuş aşağı indiği sırada freni patladı. Kontrolden çıkan kamyonet takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler takla atan araçta sıkışan Rahim Ş. ile Zübeyde Ş'yi (72) sıkıştıkları yerden çıkarttı. Araçta bulan Fatma O. (68) da kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Ambulansa alınan yaralılar Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralı olan ve sinir krizi geçiren Fatma O. da kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA