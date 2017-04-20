Konya'da Fetö/pdy Soruşturmasında Son Durum

Konya Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle devlet memurluğundan atılan kişi sayısının 2 bin 447 olduğunu açıkladı.



Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan kişi sayısını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle Konya'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak; görevden uzaklaştırılan kişi sayısı 841, tutuklanan kişi sayısı bin 914, devlet memurluğundan çıkarılan kişi sayısı ise 2 bin 447 olduğu açıklandı. - KONYA