Konya'da Fetö/pdy Soruşturması

Konya'nın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) ilgili soruşturma kapsamında dün görevlerinden uzaklaştırılan 15 polis gözaltına alındı.



Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle dün açığa alınmalarının ardından Ereğli'de görevli 15 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Operasyonda 15 polis gözaltına alındı.



Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.