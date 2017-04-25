Konya'da Fetö/pdy Soruşturması

Konya'nın Akşehir ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski 4 öğretmenden 3'u tutuklandı.



Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen ve daha önce görevden alınan eski 4 öğretmen gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.