Konya'da Fetö/pdy Soruşturması

Konya'nın Akşehir ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski 4 öğretmenden 3'u tutuklandı.

Konya'da Fetö/pdy Soruşturması

Konya'nın Akşehir ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski 4 öğretmenden 3'u tutuklandı.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen ve daha önce görevden alınan eski 4 öğretmen gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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